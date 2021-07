A Packed SpaceX Cargo Dragon Ready To Return To Earth

Thomas Pesquet: This is over 2000 kg of science samples and equipment returning to the ground. Dragon is packed and ready to leave for Earth, scientist's can't wait!

Voici plus de 2 tonnes d'échantillons et d'expériences scientifiques qui retournent sur Terre pour être analysés par les chercheurs. Le Dragon est chargé et prêt à partir !

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.