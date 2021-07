Starbase Boca Chica Seen From Orbit

Thomas Pesquet: Yes it is tiny but great things happen here: SpaceX's other (other) launch site in Boca Chica (I hear I'm supposed to call it Starbase now?). I couldn't spot a Starship on the pad but maybe I wasn't looking close enough.

Ça n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais une partie de l'histoire de l'exploration est en train de se faire dans cette photo du sud du Texas - Boca Chica/Starbase ! Les ingénieurs de SpaceX y travaillent d'arrache-pied sur la fusée qui nous emmènera sur la Lune

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.